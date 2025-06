FirenzeViola Bernabé, Asllani e Rovella: l'intreccio di mercato tra Fiorentina, Inter e Lazio per il regista

La Fiorentina ha iniziato a tracciare le linee guida per la nuova stagione e lo sta facendo a partire da un ruolo chiave: il regista davanti alla difesa. Il neo tecnico viola, Stefano Pioli, ha le idee chiare e ha chiesto alla società un centrocampista in grado di dare ordine e geometrie alla sua squadra. Il casting è aperto, con tre nomi in cima alla lista: Adrián Bernabé, Kristjan Asllani e Nicolò Rovella. Sullo sfondo, anche i profili di Johnny Cardoso e Yunus Musah. Ma considerati i tre sopracitati, il mercato, in questo senso, sta regalando un vero e proprio intreccio di mercato tra Fiorentina, Inter e Lazio. In attesa di sviluppi concreti sui primi tre nomi, la Fiorentina tiene d’occhio anche due profili alternativi: Johnny Cardoso, statunitense del Real Betis classe 2001, e Yunus Musah del Milan.

Bernabé, il preferito di Pioli

Tra i primi nomi sondati c’è quello di Adrián Bernabe, talento del Parma e già noto a Pioli, che ha potuto seguirlo da vicino. I primi contatti tra la Fiorentina e l’entourage del giocatore sono già avvenuti per valutare la fattibilità dell’operazione. Il nodo resta la volontà del club ducale, che considera il centrocampista spagnolo un pezzo pregiato in scadenza nel 2027 e intende valorizzarlo ulteriormente con il nuovo tecnico Cuesta, connazionale del calciatore. L'intreccio di mercato parte proprio dall’interesse dell’Inter, che ha già avuto Bernabé sotto la guida di Chivu, che potrebbe complicare ulteriormente i piani viola. Servirà un’offerta importante per convincere il Parma e battere la concorrenza.

Asllani, l'occasione dall’Inter

Meno complicato, almeno sulla carta, potrebbe essere il discorso legato a Kristjan Asllani, regista albanese con poco spazio all’Inter. La Fiorentina lo segue da tempo e il recente acquisto di Fazzini – assistito dallo stesso agente di Asllani – ha facilitato i contatti tra le parti. L’Inter lo ha messo sul tavolo come pedina di scambio nell’operazione Rovella, ma la Lazio ha rifiutato l’offerta (35 milioni più Asllani) a causa delle difficoltà finanziarie che sta passando la squadra di Lotito. Una situazione che potrebbe aprire una finestra proprio per la Fiorentina, pronta ad approfittarne.

Il sogno Rovella

Il nome che stuzzica di più l'ambiente viola, però, è quello di Nicolò Rovella. Ma qui i costi diventano il principale ostacolo: la clausola da 50 milioni pesa e la concorrenza è folta. E l'intreccio prosegue con l'Inter, che ha già fatto un'offerta importante alla Lazio, restando attualmente in pole, ma Commisso non ha ancora abbandonato del tutto l'idea. I viola conterebbero di fare un tentativo nelle prossime settimane, nella speranza che il prezzo venga ridiscusso. Tutto ruota attorno a un complicato intreccio di mercato che lega Fiorentina, Inter e Lazio. L'Inter spinge per Rovella e cerca di inserire Asllani per abbassare il costo dell'operazione, la Lazio non ci sta e la Fiorentina osserva, pronta a inserirsi nei momenti giusti. Pioli aspetta il suo regista. E la società lavora per consegnargli quanto prima le chiavi del nuovo centrocampo viola.