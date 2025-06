FirenzeViola Che fine ha fatto il 'progetto-Vikingo'? Per la Fiorentina Beltran non è più un punto fermo

vedi letture

Che futuro per Lucas Beltran? Era uno di quei giocatori su cui la società viola ha dovuto fare 'riflessioni profonde'. Lo aveva detto Pradè, senza far chiaro riferimento all'argentino. Ma è indubbio che di riflessioni su un attaccante che in novantadue partite col giglio sul petto non ha ancora convinto a pieno se ne siano fatte.

E hanno portato a una conclusione: si dovrà ripartire senza di lui, o quantomeno dando meno centralità a un attaccante che, arrivato a Firenze due anni fa, si era preso la responsabilità della numero nove. Sono bastate poche partite per capire che tipo di giocatore è, o meglio non è. Non è innanzitutto una prima punta, né un trequarti. Come Balto, nel famoso kolossal animato, sa soltanto cosa non è. Né carne né pesce. La Fiorentina lo ha pagato tanto (18 milioni ma potrebbero essere stati di più in caso fossero scattati bonus) e adesso inizia a prendere in considerazione l'idea di archiviare il 'progetto-Vikingo'. L’ex River Plate ha notoriamente disatteso le aspettative, vivendo due stagioni di pochi alti e tanti bassi.

E adesso che succede? Beltran è legato al club di Commisso da un accordo lungo, che scade a giugno 2028. Lui si sta godendo le vacanze in Giappone in attesa di tornare in Italia: in una recente intervista a Fox Deportes, ha ripercorso il suo passato e parlato del futuro, dicendo di vedersi ancora in maglia viola. Bisogna capire se la società sarà disposta ad aspettare ancora il classe 2001, che nel frattempo non ha portato offerte valide per pensare a una cessione. Per darlo via evitando di fare minusvalenza, la Fiorentina dovrà chiedere almeno dieci milioni.

Il River Plate, che l'avrebbe ripreso in prestito, sembra non poter arrivare a quelle cifre. Il Galatasaray, che dieci mesi fa aveva offerto 15 milioni per Beltran, non pare volerci riprovare. Adesso il Vikingo è chiamato a una svolta: o di squadra o sul campo, con Pioli. Dovrà convincere anche lui, che nel frattempo scandaglia il mercato degli attaccanti (non solo per l'eventuale sostituto di Kean, ma anche nel ruolo di seconda punta).