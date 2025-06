Caro Kean ecco quattro buoni motivi per restare a Firenze. Non possono essere né Lucca, né tantomeno Piccoli le alternative. Con Bernabé o Anjorin la Fiorentina potrebbe sposare il 3-4-2-1

L’ultima parola sarà di Kean. E’ normale che sia così. Quando inserisci in un accordo una clausola rescissoria è come se tu appendessi sulla maglia del giocatore un cartellino con il prezzo. In questo caso 52 milioni. Non noccioline. Deciderà Moise ma la Fiorentina, che non poteva opporsi alla clausola, sta facendo di tutto per farsi guardare con simpatia dal suo bomber. E allora caro Kean ti ricordo quattro buoni motivi per giocare anche la prossima stagione in maglia viola: 1) il presidente Commisso sta costruendo una squadra più forte in grado di puntare alla zona Europa League (e se qualcuna delle grandi sbandasse…); 2) Pioli è un allenatore fantastico nella gestione dei calciatori (chiedi per conferma al tuo amico Leao); 3) è stato acquistato un attaccante di grande storia e di grande valore come Dzeko che di sicuro non ti farà ombra e 4) Se deciderai di restare a Firenze la società è pronta a garantirti un contratto anche superiore ai quattro milioni netti sfondando ogni tetto di ingaggi previsto.

Insomma la Fiorentina ha fatto di tutto e di più per convincere Kean a restare almeno per un’altra stagione. In maglia viola tra l’altro Moise avrebbe la possibilità di dimostrare al nuovo cittì Gattuso che è lui il titolare della Nazionale. E di aiutare l’Italia con i suoi gol ad andare al Mondiale.

Alternativa a Kean complicata

Deve decidere Kean. L’ho scritto e lo ripeto. La Fiorentina però deve essere pronta a reagire al meglio e con la massima rapidità se il giocatore decidesse di andare altrove. Pradè dovrebbe investire almeno 40 dei 52 milioni della clausola. Vorrei qualcosa di speciale. Non mi accende neppure Lucca. Che pure è un talento. Lasciamo poi perdere Piccoli. Penso già a un bomber straniero da inserire già a fine luglio nel gruppo viola.

Bernabé o Anjorin gente di qualità

Mi piacciono entrambi e molto. Però non sono registi. La società viola dopo aver acquistato Fazzini punta altri centrocampisti di qualità e abili a inserirsi. L’idea è intrigante ma non si sposa bene con il 3-5-2 che poteva essere il progetto tattico di partenza. Andrebbe meglio il 3-4-2-1. Modulo che esalterebbe al meglio anche le qualità di Gud che fortunatamente è stato riscattato. Tanto valore alle spalle, spero, di Kean. La coppia di centrocampisti potrebbe essere composta da Fagioli e Mandragora. Con Ndour quale alternativa. Certo, Bernabe e Anjorin costano caro ma un po' di tesoretto c’è a disposizione e l’eventuale cessione di Dodò potrebbe portare nuove risorse.