Regista cercasi, ma nella costruzione del nuovo centrocampo non sono da escludere adattamenti

Prossimo a finire negli almanacchi anche il mese di giugno si avvia alla sua conclusione. Per la Fiorentina sono stati giorni utili a superare l’empasse successiva alle dimissioni di Palladino, ma anche buoni per chiudere l’accordo con il suo nuovo allenatore. Già ufficialmente svincolato dall’Al Nassr il tecnico parmigiano sta preparando il suo ritorno in serie A, e a metà luglio sarà al Viola Park per la prima parte della preparazione estiva.

Ma fino a ora Stefano Pioli non è mancato nemmeno nelle vesti di consigliere del mercato, visto che determinate indicazioni (come quelle su Gudmundsson) sono state prese in considerazione sia da Pradè che da Goretti. Sul tavolo del lavoro estivo restano così pure i dettami tattici che il tecnico avrebbe riferito, soprattutto per il centrocampo dove il nome di Bennacer è diventata in fretta una delle prime idee del mercato. Ingaggio e altre difficoltà hanno raffreddato la pista, ma nella costruzione della nuova linea mediana non mancano le alternative.

Nasce anche così l’idea Bernabè che la Fiorentina sta provando ad approfondire. Lo spagnolo del Parma (che ad ora non apre alla possibilità di cessione) non sembra avere tutte le caratteristiche tipiche del regista, e almeno nella passata stagione ha sempre agito più da trequarti offensivo, ma l’opzione di un centrocampista di qualità adattato qualche metro più indietro, davanti alla difesa, è qualcosa che tecnico e società stanno valutando.

Magari pure tirando in ballo Fagioli o, perché no, una modifica al centrocampo della passata stagione e quindi tornando a due soli interpreti. D’altronde di fronte alle varie ipotesi mediane, da Anjorin ad Asllani passando per Rìos, Elliott o l’ultima idea Payero, la costruzione del centrocampo è appena all’inizio, e può benissimo passare anche attraverso più di un adattamento.