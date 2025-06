Diciotto esuberi nella rosa della Fiorentina: ma Pioli ne può 'salvare' almeno due

Diciotto giocatori da piazzare sul mercato. Sono i rientri dai prestiti. Diciotto prestiti rientrati alla base senza troppi rimorsi da parte dei club con cui hanno giocato nell'ultimo periodo. E che, anche per questo, non saranno facilmente piazzabili. Lo scrive il Corriere dello Sport, a proposito dei calciatori in partenza da Firenze. È la più banale legge del mercato: per vendere un bene (in questo caso un calciatore) serve prima un acquirente, o un'offerta. E per adesso le richieste latitano per il listone degli esuberi: in primis per M'bala Nzola, Jonathan Ikoné, Christian Kouame, Riccardo Sottil e Antonin Barak, i cinque 'big'. Per tutti loro, è probabile, il ciclo a Firenze si è esaurito ma potrebbero reinventarsi in una bassa Serie A, o in B - è il caso di Nzola, che piace a un suo ex club, lo Spezia.

Qualcuno però, potrebbe rimanere: scrive il Corriere: ad esempio Lorenzo Amatucci e Alessandro Bianco. Due centrocampisti di impostazione, due registi, proprio il ruolo che va cercando Pioli. In attesa che arrivi qualcosa sul mercato, l'ex tecnico dell'Al-Nassr visionerà due calciatori che rientrano a pieno nella filosofia societaria - italiani, Under23 e soprattutto cresciuti nella cantera viola. Almeno uno dei due potrebbe far comodo per la stagione che verrà.