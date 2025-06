Calciomercato Priorità Bernabé con l'obiettivo del cambio modulo. Il punto su Kean

Torna l'appuntamento con il "CSC Flash" con tutte le ultime notizie di calciomercato sulla Fiorentina.

Bernabé costa caro

Si parte con il centrocampo, la Fiorentina punta con attenzione Bernabé per il 3-5-2 di Pioli o al limite il 3-4-1-2. Il Parma valuta lo spagnolo una ventina di milioni.

Ritorno di fiamma per Traoré

Si cerca anche Traorè, Corvino lo acquistò dall'Empoli ma non passò le visite mediche. Dopo la grande stagione in Ligue è tornato a circolare.

Il nuovo nome è Musah

Occhio a Musah del Milan, potrebbe essere un nome valido per mettere muscoli nella squadra viola.

Anjorin complicato

Piace anche Anjorin, ma l'Empoli non lo vuole cedere perché il 50% del ricavato dovrebbe andare al Chelsea. Quindi servirebbero tanti milioni per prenderlo.

Capitolo prestiti

Tra i prestiti di rientro, i viola seguono con attenzione Amatucci e Bianco. Entrambi sono reduci da due buone stagioni. Nel frattempo Ikoné e Nzola sono in uscita: il Torino sembra seguire entrambi, vedremo se almeno una delle due trattative potrà decollare.

Riflessioni per Kean

Kean nicchia, vuole aspettare di incontrare Pioli per capire il futuro. Sarebbe centrale il ruolo dell'allenatore per provare a convincerlo a dire di no quanto meno all'Arabia.