Calciomercato La Fiorentina (e Pioli) scelgono Bernabè, ma la trattativa è in salita: il punto

Mancino da intarsiatore del centrocampo, curriculum che vanta uno 'stage' al Manchester City di Pep Guardiola e già più di cento presenze (tra A e B) in Italia. È Adrian Bernabé il profilo ideale per la Fiorentina e per Stefano Pioli, che lo ha vorrebbe al centro del suo sistema di gioco. Il classe 2001 aveva incantato già in tempi non sospetti il popolo fiorentino - era una glaciale serata del dicembre 2023, il Parma scese a Firenze per un ottavo di Coppa Italia che si risolse solo ai rigori a favore dei viola -, ma ora c'è l'endorsement del nuovo timoniere della Fiorentina. Che vuole aggiungere ancor di più qualità a un centrocampo che ha da poco aggiunto Jacopo Fazzini.

Il funambolo catalano può essere il famoso play che Pradè e soci vanno cercando sul mercato, anche se la trattativa non è affatto facile. Perché il Parma del magnate Krause non ha esigenza di vendere uno dei suoi pezzi pregiati, anzi. Bernabé in questo momento per i ducali rappresenta la stella attorno al quale costruire l'undici gialloblù di Carlos Cuesta: il ventinovenne nuovo tecnico dei gialloblù, spagnolo come Bernabé, vuole tenersi stretto un calciatore che stima e con cui ha volontà di lavorare. Per questo, l'operazione parte in salita e non sarà rapida.

La Fiorentina punta forte però su questa pista: perché Nicolò Rovella è più utopia che sogno (il classe 2001 della Lazio ha una clausola da 50 milioni), perché l'altra utopia di giugno, Samuele Ricci, sembra destinato a ben altri lidi, e perché Ismael Bennacer piace ma ha uno stipendio (attualmente guadagna 4 milioni) incompatibile con l'ambiente Fiorentina. Rimane in piedi l'altra strada che porta a Empoli e a Tino Anjorin, centrocampista con caratteristiche diverse il cui arrivo non escluderebbe il proseguo dei contatti con Bernabé.