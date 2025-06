Mario Giuffredi su Pio Esposito: "L'Inter ci crede e non lo vende per niente"

Mario Giuffredi, agente di Sebastiano e Francesco Pio Esposito, ha parlato a Il Mattino del futuro dei suoi due assistiti (accostati recentemente alla Fiorentina): "In Italia c'è miopia... che male c'è a dirlo? Se si trattasse di due ragazzi argentini o francesi li vorrebbe chiunque. L'Inter crede in Francesco Pio, lo ha rinnovato fino al 2030 e non lo vende a nessun prezzo. Tutti aspettiamo di vederlo protagonista in nerazzurro. Io non ho dubbi, così come non ne ho per i suoi due fratelli (Sebastiano e Salvatore, ndr)".