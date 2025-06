FirenzeViola Kean sibillino sulla felicità: "Fai quello che vuoi e sii felice". La Fiorentina lo aspetta con pazienza

"Fai semplicemente quello che vuoi e sii felice, a nessuno importa davvero": Kean si traveste da Osho e manda un messaggio filosofico, mentre si gode gli ultimi giorni di vacanza in Giappone con la compagna India. Dai social la foto con banconote e grilliz già pubblicata nei giorni scorsi si arricchisce della frase sibillina sottolineando come la sua felicità così come il suo futuro dipendano esclusivamente da lui.

Dal 1 luglio inizia il contro alla rovescia per esercitare la clausola e, di fronte ai club che si presenteranno con 52 milioni, sarà infatti proprio il centravanti viola a decidere se rimanere alla Fiorentina, forte di una stagione a dir poco fantastica in quanto a numeri personali, o tentare tuffarsi in una nuova avventura. D'altronde per lui anche la Fiorentina è stata una scommessa, che ha ovviamente vinto, e mettersi alla prova in un altra squadra o addirittura campionato non lo spaventa di certo.

Per ora il giocatore non si è esposto, neanche sulla faraonica offerta dell'Al Qadsiah, club arabo pronto a pagare la clausola e a dare 15milioni di euro a Kean appunto. Nelle foto dal Giappone il centravanti viola ci scherza su, mostrando le banconote, facendo quasi allusioni, ma si sa lui amava scherzare e divertirsi come quando ha ballato il griddy in faccia ad Holm. Mancanza di rispetto, irriverenza? No, puro divertimento e allegria, quelli che Kean ha ritrovato a Firenze, dove c'è da riconoscere la società gli ha permesso tutto.

Anche stavolta la Fiorentina è disposta ad accontentarlo, armata di pazienza fino al 15 mentre ogni giorno che passa deve guardarsi sempre di più intorno per cercare alternative visto che Kean non ha escluso nulla. Per ora i nomi usciti non accendono la fantasia, soprattutto non sembrano in grado di sostituire Kean, ma dal 1° si inizierà a fare davvero sul serio. Pazienza la parola chiave.