FirenzeViola Scatta la seconda fase del mercato viola: ecco le priorità da qui all'inizio del ritiro

vedi letture

Passa tutto dalla scrivania di Ryiad. Quella davanti alla quale è seduto ancora Stefano Pioli, anni 59, tecnico in pectore della Fiorentina. La situazione è chiara, Pioli deve aspettare ancora un po' fino almeno al 3 luglio, per poter tornare in Italia. Ma intanto lavora smartworking, gomito a gomito (idealmente) con Daniele Pradè, che coordina tutto dall'Italia insieme al Dt Goretti.

Proprio Pradè nella conferenza stampa di ormai un mese fa - in mezzo è successo di tutto in casa viola - aveva lasciato intendere che quello della Fiorentina sarebbe stato un mercato d'attesa. Poi sono arrivati tre colpi di inizio estate (Dzeko, Viti, Fazzini) che hanno stupito un po' tutti. Ma per la 'ciccia', come si chiama qui a Firenze la parte clou - ci sarà da attendere. Dopo i tre 'fochi' di giugno scatta la seconda parte del mercato, quella fatta di attese e trattative più complicate. Lo sa bene Pradè, vecchio lupo di mare abituato a navigare a vista ma a progettare anche i prossimi arrembaggi. Uno potrebbe essere quello ad Adrian Bernabé (Parma), per un'operazione che sarà comunque differente, per tempistiche, a quelle lampo con Empoli e Nizza per Fazzini e Viti.

Se giugno è stato il mese degli affari colti subito, per le altre operazioni servirà seminare, pazientare e raccogliere. L'obiettivo è metter dentro almeno un altro rinforzo prima dell'inizio del ritiro, datato 14 luglio. Quando, comunque vada, la squadra non sarà completa e il gruppo con ogni probabilità sarà molto diverso da quello che sarà protagonista nella stagione che verrà. Anche perché ci saranno tanti esuberi, la maggior parte dei quali proviene dal listone dei prestiti di rientro. Sono addirittura diciotto i calciatori che faranno capolino di nuovo al Viola Park nelle prossime settimane dopo esperienze (quasi tutte) deludenti. L'altro obiettivo di questi giorni sarà provare a piazzare la maggior parte di loro. Luglio di attesa e uscite. Pazienza e vendite, il doppio imperativo per questa seconda fase del mercato.