Cagliari, il presidente Giulini su Piccoli: "Rimarrà a meno di offerte irrinunciabili"

Tommaso Giulini parla di mercato. Il presidente del Cagliari ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Triso (Cagliari), esponendosi anche su alcuni dei pezzi pregiati della sua rosa, Roberto Piccoli (appena riscattato dall'Atalanta e accostato anche alla Fiorentina) su tutti. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com:

Perché sostituire sia Nicola che Bonato e perché puntare su Pisacane in panchina?

«Perché era arrivato il momento di Pisacane, ci sono momenti nella vita e questo era il suo momento. Non potevamo perderlo. Ha tanta fame e tanta conoscenza, era arrivato il momento di dargli spazio. Crediamo in lui, lo riteniamo pronto e non potevamo non premiarlo dopo il bellissimo lavoro fatto con i giovani. Ora dovrà dimostrare, come devono sempre dimostrare tutti gli allenatori giovani che sono tanti in Serie A. Se non premi chi ha fatto bene perdi credibilità e la società ha preso questa scelta da dentro. Pisacane è il nostro modello identitario che cerchiamo da anni. Sarà ovviamente affiancato da un direttore esperto come Angelozzi e miglior scelta non potevamo fare. Sono certo che sarà l’uomo giusto. Bonato non ha sposato questa scelta e quindi era giusto separarci perché le idee non combaciavano».

Cosa ne pensa di ciò che la gente pensa del Cagliari?

«I tifosi hanno sempre il diritto di sognare. Anche io sono un sognatore ma non posso illudere nessuno. Continueremo a sognare in grande ma il calcio è totalmente cambiato. Il nostro campionato si è impoverito e questo cambio impone che alcune piazze con proprietà italiane, legate al territorio, debbano sbagliare il meno possibile e debbano essere più bravi di tutti per emergere. Noi siamo tra quelli che non possono sbagliare. Non dobbiamo mollare il sogno».

I tre riscatti di Adopo, Caprile e Piccoli: resteranno a Cagliari?

«Io non faccio trading con i giocatori. Se prendo un giocatore lo prendo per tenerlo e lo sapete. Poi se arrivano offerte irrinunciabili e i ragazzi spingono per andarsene è un altro conto, ma credo che tutti e tre abbiano bisogno di un altro anno importante per poter poi andare altrove».