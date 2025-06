Rovella non è incedibile, TMW: "La Fiorentina proverà a fare un tentativo"

Nicolò Rovella non è affatto incedibile. Come scrive TMW Maurizio Sarri non lo considera uno di quei giocatori ai quali non potrebbe assolutamente rinunciare e visto anche che qualcuno dovrà partire, per provare a raggiungere la liquidità necessaria per sbloccare il calciomercato estivo, la possibilità che possa salutare il club biancoceleste entro il prossimo 1 settembre è da tenere in considerazione. Rovella rappreenta un sogno per la Fiorentina, anche perché i costi per portarlo via sono molto elevati e la concorrenza è tanta.

Ma il club di Rocco Commisso lo ha comunque messo nella sua lista. Non sarà semplice ma la sensazione è che comunque vada a finire non sarà necessario pagare per intero la clausola da 50 milioni presente nel contratto dello stesso Rovella e che nelle prossime settimane i viola proveranno a fare un tentativo.