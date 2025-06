Altro che mercato in seconda battuta: la Fiorentina preme sull'acceleratore

Il Corriere Fiorentino fa i conti con il ritmo e le fasi del mercato viola che verrà: era stato annunciato (dal d.s. Pradè) come un mercato in «seconda battuta», ma almeno a giudicare dalle prime mosse la Fiorentina è scattata ai blocchi di partenza, e pare avere serie intenzioni di accelerare ancora. In avvicinamento alle due settimane decisive per il futuro di Kean — le prime di luglio in cui sarà possibile pagare la clausola da 52 milioni — cominciano a delinearsi le prime tappe del percorso che attende la nuova squadra di Pioli.

Mentre l’allenatore attende di far rientro in Italia e insediarsi al Viola Park per la prima parte della preparazione estiva (annuncio ufficiale e presentazione dovrebbero arrivare a ridosso del raduno fissato per il 14 luglio) la società è alle prese con un’altra priorità in entrata, da sistemare in tempi brevi. L’arrivo di Fazzini non sarà l’unico in un centrocampo ridisegnato dopo i mancati riscatti dei vari Adli, Colpani e Folorunsho, ed è infatti soprattutto in cabina di regia che la dirigenza ha avviato le ricerche. L'obiettivo è dare il prima possibile a Pioli una squadra su misura.