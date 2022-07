D'AGOSTINO A FV: "MERCATO VIOLA OTTIMO FIN QUI. PER LA CHAMPIONS SERVE LA MEZZALA"

La Fiorentina ha da poco terminato il ritiro di Moena al quale hanno già preso parte quattro nuovi acquisti. Per commentare il mercato viola, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva Gaetano D'Agostino, ex centrocampista della Fiorentina che militò in riva all'Arno nella stagione 2010-2011:

Come valuta fin qui il mercato della Fiorentina?

"Sta andando bene. Per ultimo è arrivato Dodo che è un terzino moderno, è un calciatore offensivo ma che sa anche difendere grazie alla sua grande velocità. La Fiorentina è una squadra ambiziosa che credo che mancando ancora un mese e mezzo alla fine del mercato le sorprese non mancheranno".

Cosa pensa di Mandragora? Può essere il giusto sostituto di Torreira?

"Io non farei paragoni, sono due calciatori differenti. Mandragora è più fisico e sa mettere ordine, Torreira ha il baricentro più basso ed è più dinamico. L'italiano è un regista che ti garantisce una buona continuità pur essendo un tipo di calciatore che non fa impazzire la folla".

Pensa che Zurkowski, tornato dopo una buona stagione in prestito a Empoli, possa essere confermato nella rosa?

"Zurkowski viene da una buona stagione a Empoli. Italiano lo starà sicuramente valutando in ritiro e durante le amichevoli estive e alla fine tirerà le somme. Facendo il paragone con l'ultima stagione penso che comunque potrebbe essere confermato".

La Fiorentina sembra alla ricerca di una mezzala offensiva, si è parlato di Bajrami, Lo Celso e Luis Alberto...

"Alla Fiorentina serve un centrocampista di quel tipo, nella rosa non ci sono giocatori così. Bonaventura è si una mezzala offensiva ma vuole avere spesso la palla al piede e quindi uno di inserimento ci vuole. Anche Duncan è una mezzala ma è più muscolare, secondo me ci vuole uno alla Zielinski. Anche Luis Alberto è un calciatore che vuole giocare palla al piede e non predilige l'inserimento. Alla viola serve uno che attacchi gli spazi, che crei superiorità numerica e che crei spazi per gli esterni".

Se dovesse arrivare il giusto centrocampista, pensa che la Fiorentina possa puntare alla Champions League?

"Tutte le squadre si stanno rinforzando, come Roma e Lazio. Sarà difficile ma non impossibile. Tanto dipende da come partirà in campionato. Giocherà poi la Conference che è una competizione molto stancante, giochi di giovedì e fai viaggi molto lunghi. Se però la viola riesce ad allestire una rosa competitiva con un doppione per ruolo può provarci, altrimenti è difficile".