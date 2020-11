COMMISSO, CONFERMA IACHINI? SCELTA DI MERITOCRAZIA. CHI CRITICA NON HA SOLDI

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto direttamente dagli States per tornare a parlare dell'attualità viola. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non voglio più sentire cose non vere dai giornalisti, dai tifosi e dalle radio. Io non dico bugie ma purtroppo molti giornalisti si inventano alcune storielle".

La conferma di Iachini a luglio? "II contratto del mister non finiva alla conclusione della passata stagione. Io non ho mai incontrato un nuovo allenatore eppure sono usciti almeno dieci nomi. Quando è uscito il nome di De Rossi non eravamo ancora sicuri di restare in Serie A e questo non mi è piaciuto io De Rossi l'ho visto solo in televisione. Barone e Pradè si sono preparati qualora ci fosse stato un cambio ma poi io ho deciso, concordando con i miei uomini, di dare a Iachini un'altra possibilità. Beppe ci ha salvato e mi sembrava giusto, per meritocrazia, confermarlo. Non possiamo pagare contemporaneamente tanti allenatori e in vita mia ho sempre ragionato per meritocrazia".

L'arrivo di Prandelli? "Vorrei fare una battuta. Prandelli è così brava come allenatore ma allora perché nessuno mi ha fatto il suo nome prima? Si parlava di Allegri, Mazzarri, Spalletti, De Zerbi e Spalletti. Stimo molto Cesare anche se ancora non l'ho conosciuto di persona. Il suo contratto? All'età di 34 anni lavoravo a New York per una banca importante ma io decisi di lasciarlo per andare in una piccola azienda senza contratto. Ho rischiato nella vita ma è stato tutto ripagato. Tutta la nostra dirigenza è unita per portare la Fiorentina più in alto rispetto ad oggi. Io spero che Prandelli faccia molto bene. Se c'è qualcuno stupido, e ce ne sono, che critica la mia scelta gli dico che Prandelli ha un lavoro e tu sei a parlare in radio".

Sarri? "Anche lui l'ho visto solo in televisione ma questo non significa che nessuno dei nostri lo ha cercato. A Firenze c'è troppa gente che parla e critica ma avendo le tasche vuote".

Monte stipendi? "Prima che arrivassi io i calciatori e gli allenatori guadagnavano molto meno rispetto ad ora. Il monte ingaggi è cresciuto del 40% mentre gli incassi sono diminuiti. Nessuna squadra al mondo che con 85 milioni di fatturato ha speso più di 100 milioni".

Questa società deve crescere dal punto di vista calcistico? "Alcuni dicono che Rocco non sa niente di calcio. Ma visto che voi siete esperti di calcio mi dovete dire chi dei 20 proprietari di Serie A hanno giocato a calcio? Sono tre o quattro. Il cinese dell'Inter ha mai giocato a calcio? No. Allora perché queste cose non le dicono a Milano? Gli americani, quello del Liverpool, Arsenal o Manchester United, cosa sanno di calcio?".