COLL. DE ZERBI A RFV: "DODÒ FECE LA PARTITA CON VINICIUS. BOGA IMMARCABILE, VI DIVERTIRESTE"

Michele Cavalli, collaboratore tecnico di De Zerbi al Sassuolo e poi allo Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante “Palla al Centro”.

Cosa ne pensa del Mondiale e del torneo di Amrabat?

“I giocatori che hanno qualità, in questo contesto si mettono in evidenza. È il palcoscenico che i giocatori top aspettano. È l’occasione per confrontarsi con i propri rivali, dimostrando di essere i numeri uno. Poi questo Mondiale casca in mezzo alla stagione, quindi mette in difficoltà le società che hanno giocatori in Qatar come la Fiorentina, che ha avuto Amrabat impiegato finora. In questo Mondiale ha fatto vedere a pieno il suo valore. Emotivamente, oltre che a livello di performance, è stato un momento intenso per lui. Dovrà ricaricare le batterie, ma è stata un’esperienza bellissima”.

Che ricordi ha di Dodò?

“Ho dei ricordi importanti di Dodò, specie in merito alle partite di Champions. Lui ebbe di fronte a sé Vinicius, lì capisci il livello del giocatore. E Dodò fece una grande partita. Se ha avuto difficoltà alla Fiorentina è perché gli è mancata continuità fisica, oltre all’interruzione improvvisa in Ucraina lo scorso anno. È arrivato a Firenze senza tante partite sulle gambe, poi c’è stato il cambio di ambiente. Ma Dodò può vestire la maglia del Brasile, ha quelle qualità. Poi Dodò è ancora giovane, ha quella “ignorante presunzione” di voler calcare i palcoscenici maggiori.

Che giocatore è Boga? Può essere adatto al calcio di Italiano?

“Chiunque ama questo sport non può non rimanere abbagliato dalle qualità di Jeremie. È un giocatore che emotivamente ha bisogno di fiducia. Ma è immarcabile, determinante. Ha ancora margini di miglioramento, delle qualità che nel calcio della Fiorentina possono diventare decisive. Crea superiorità numerica dal niente. È assolutamente adatto al calcio di Italiano. Vi divertireste con lui in maglia viola. A Sassuolo ha avuto un momento difficile iniziale, poi è esploso. È uno che vuole la palla addosso, votato all’uno contro uno: ho in mente gol suoi in tanti modi. È un giocatore completo”.