CARNASCIALI A FV: "BIRAGHI HA QUESTI COLPI. EUROPA? DICO SÍ"

Un bel successo in quel di Bologna lancia la Fiorentina al quinto posto, al pari con la Juve, e certifica le ambizioni europee di Italiano e dei suoi ragazzi. Per comprendere meglio momento, futuro prossimo e ambizioni dei gigliati abbiamo contattato in esclusiva l'ex difensore viola Daniele Carnasciali: "Intanto sono già arrivate le stesse vittorie dello scorso anno, quindi direi che il lavoro sia più che buono. Per adesso ci sono le carte per rimanere in alto e lottare fino alla fine. Quando fai tante vittorie, anche importanti, poi finisci per credere sempre più nei mezzi. Oltre a Vlahovic ultimamente è stato trovato anche Torreira, ma non mi dimenticherei di Gonzalez".

Se l'aspettava quel gol di Biraghi?

"Ce li ha questi colpi, il piede non è male. Sono contento perché il giocatore ha sofferto di alti e bassi, mentre ora tutta la squadra si esprime su ottimi livelli. Anche Saponara è tornato ad essere molto utile, si vede che probabilmente Italiano ne conosceva anche i punti deboli".

Cosa servirebbe a gennaio?

"Prenderei un altro attaccante alle spalle di Vlahovic. Ci vorrebbe una punta, Borja Mayoral può essere un candidato".

Fa bene Italiano a puntare all'Europa?

"Guardando le altre può prendere coraggio, certo ci vorrà anche la fortuna di trovare squadre in un momento poco buono o con qualche infortunato. Per ora devono continuare a fare il proprio percorso, i giudizi arriveranno a fine andata e mi sembra che l'andamento ci sia. Dico che è giusto ambire per l'Europa, se la Fiorentina è lì è perché se lo merita".