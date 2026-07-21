Calciomercato Ruggeri scartato, o quasi. Tra l'attesa di Valdepenas e non solo: Grosso aspetta il suo terzino

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Le parole dell'agente di Ruggeri chiudono probabilmente alla Fiorentina. Che intanto aspetta Valdepenas e continua a scrutare il mercato

Chiusa una porta (forse), si aprirà un portone? Viene da chiederselo dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera a Sky Sport dall’agente di Matteo Ruggeri, che ha praticamente azzerato ogni possibilità di cessione dell’ex Atalanta a qualsiasi compratore, Fiorentina e Roma in primis. Ma il mercato condotto da Fabio Paratici ha portato finora tanti depistaggi e tentativi di sviare indizi su piste ben seguite da chi le trattative le racconta ogni giorno. Dunque, viene spontaneo domandarsi se le parole di Tullio Tinti siano davvero sincere o se possano essere un’altra manovra di mascheramento.

Ruggeri da scartare(?)

Più probabile che siano state frasi veritiere, considerato che sono partite da chi il giocatore lo gestisce da vicino e non da fonti vicine al club viola o esso stesso, come accaduto recentemente per Oulai. "Normale che sia stato cercato da Fiorentina, Roma e altri club italiani e stranieri dopo aver disputato un'annata straordinaria. Ma l’intenzione del ragazzo e dell’Atletico è di proseguire insieme. Non è sul mercato". Lette così, e ribadiamo che probabilmente sarà così, Ruggeri diventa una carta da scartare per la fascia sinistra di Fabio Grosso, ancora da puntellare.

Attesa Valdepenas. E non solo

In tutto questo si attende il via libera di José Mourinho per liberare Victor Valdepenas e accoglierlo al Viola Park. La trattativa è chiusa da una settimana ma lo Special One non ha ancora dato l’ok alla partenza, ed ecco che la Fiorentina aspetta ancora il suo laterale mancino. Conoscendo la bravura di Paratici non solo a trattare ma anche a tenere nascosto ai più buona parte del lavoro, aumenta la possibilità che il ds viola possa buttarsi a breve anche sul famoso mister X non ancora circolato per completare il pacchetto terzini, soprattutto a sinistra.