Jagiellonia, il ds Maslowski: "Conosciamo il brand viola e nutriamo grande rispetto"

Il direttore sportivo dello Jagiellonia, Łukasz Masłowski, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com, in vista della sfida di questa sera alla Fiorentina: "Si può dire che questa è una grande festa per noi e che nutriamo un profondo rispetto per i viola. Sappiamo che tipo di brand rappresenta la Fiorentina, ma da parte nostra nella gara di stasera e anche nel match di ritorno faremo di tutto per vincere. Abbiamo i nostri punti di forza e vorremo metterli in mostra. Spero che sia una partita fantastica e una notte da ricordare per noi".