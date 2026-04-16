Il Lecce aspetta la Fiorentina: Sottil ancora a parte, tante incognite per Di Francesco

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Se la Fiorentina sarà impegnata nel ritorno di Conference contro il Crystal Palace, d'altra parte, il Lecce, prossimo avversario dei viola in campionato, ha già messo nel mirino la sfida di lunedì sera al Via del Mare e dunque osserverà con attenzione la sfida europea dei viola. Dopo l'allenamento odierno al centro sportivo di Martignano, arrivano importanti notizie direttamente dall'infermeria salentina. Buone notizie per Camarda, ma non così tanto da garantire il suo ritorno in campo già contro i viola. L'attaccante classe 2008 ha, infatti, completato l'iter riabilitativo dopo l'operazione alla spalla, ma, prima del ritorno in campo, dovrà attendere il via libera definitivo che arriverà solo da martedì 21 aprile.

Situazione complicata anche per l'ex viola Riccardo Sottil. L'ala classe 1999 sta provando a stringere i denti ma, come ieri, anche oggi ha continuato a lavorare a parte. Brutte notizie anche per quanto riguarda Santiago Pierotti, fermo ai box a causa di uno stato influenzale. Segnali di speranza, invece, per Lameck Banda. L'ala zambiana ha infatti svolto in gruppo una parte della seduta di oggi. Niente da fare, infine, per Berisha e Gaspar, ancora alle prese con le terapie.