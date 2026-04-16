FirenzeViola Tifosi del Crystal Palace a piazza Duomo: cori e bandiere

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Il Crystal Palace è stato seguito a Firenze da circa 1200 tifosi, arrivati in parte già ieri. Molti oggi hanno visitato la città, alcuni con maglie e sciarpe, dandosi poi appuntamento a piazza Duomo dove c'è il pub con vista Battistero. Simpatico siparietto dei tifosi seduti sul terrazzino del locale dove hanno appeso la bandiera e hanno intonato appunto cori pro Palace. Di lì proseguiranno, nel tardo pomeriggio, per piazza Indipendenza dove sono previste le navette per lo stadio. Altri faranno una passeggiata fino allo stadio. La squadra inglese intanto aspetta la gara in un albergo a Firenze Sud.