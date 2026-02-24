Udinese, Runjaic: "David dovrebbe essere in panchina coi viola"
FirenzeViola.it
Queste le parole del tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, a proposito dell’assenza di Keinan Davis: “Di certo ci sta mancando, dovrebbe tornare con noi in settimana. Ci manca la sua qualità ma dovrebbe tornare a disposizione almeno per la panchina con la Fiorentina. Zaniolo oggi si è sacrificato molto per la squadra e se avesse avuto più fortuna avrebbe anche segnato".
Fiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udinedi Angelo Giorgetti
Fiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
Mario TeneraniUn derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
Tommaso LoretoComo e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
