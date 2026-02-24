Udinese, Runjaic: "David dovrebbe essere in panchina coi viola"

vedi letture

Queste le parole del tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, a proposito dell’assenza di Keinan Davis: “Di certo ci sta mancando, dovrebbe tornare con noi in settimana. Ci manca la sua qualità ma dovrebbe tornare a disposizione almeno per la panchina con la Fiorentina. Zaniolo oggi si è sacrificato molto per la squadra e se avesse avuto più fortuna avrebbe anche segnato".