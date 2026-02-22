Norton-Cuffy sulla salvezza: "Oggi non era facile. Ora vogliamo vincerle tutte"
FirenzeViola.it
L'esterno del Genoa Brooke Norton-Cuffy è stato intervistato da DAZN al termine della gara contro il Torino vinta per 3-0: "Oggi non era facile contro una grande squadra, ma era troppo importante prendere punti. Adesso dobbiamo continuare così, vogliamo vincere ogni partita". L'esterno classe 2004 è stato protagonista nella sfida contro i granata segnando il vantaggio rossoblù al 21' mettendo in rete la respinta corta e centrale di Paleari dopo tiro di Ekuban.
