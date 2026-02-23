Qui Pisa: Hiljemark non recupera Scuffet. In tre per un posto in attacco

Tuttosport, nell'edizione odierna, presenta anche il Pisa di Oscar Hiljemark, che oggi contro la Fiorentina va a caccia di una vittoria per tenere aperte le speranze di salvezza e per una tifoseria che aspettava da troppi anni un derby in serie A. Saranno 300 i tifosi del Pisa nel settore ospiti, che è esaurito, a causa del restyling del Franchi e ci saranno solo i possessori della tessera di fidelizzazione. Ieri la squadra è stata salutata dopo la rifinitura a San Piero a Grado prima della partenza per Firenze. «Non è una partita come le altre», aveva detto sabato scorso in conferenza stampa Hiljemark. Per quanto riguarda le scelte di formazione, in porta toccherà ancora a Nicolas. Semper è tra i convocati ma ha iniziato ad allenarsi solo venerdì scorso, mentre Scuffet dovrebbe stare fermo almeno un mese per il problema muscolare che lo ha bloccato contro il Milan.

Si rivede Albiol, a 50 giorni dall’infortunio patito a Genova, che dovrebbe partire dalla panchina. Non è tra i convocati Stengs che in settimana si è allenato un po’ a parte e un po’ in gruppo. Hiljemark dovrebbe puntare ancora sul 3-4-2-1. I dubbi sono soprattutto in attacco. Iling Junior dovrebbe partire per la prima volta titolare al fianco di Moreo, capocannoniere della squadra con 5 reti, alle spalle di una sola punta. Si giocano un posto in tre: Durosinmi, Stojilkovic e Meister.