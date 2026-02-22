Lo Jagellonia rallenta anche in campionato: 1-1 in casa con il Radomiak Radom
Lo Jagiellonia, atteso dal ritorno del playoff di Conference League contro laa Fiorentina, dopo il ko subito in casa contro i viola ha rallentato anche in campionato: nella 22ª giornata di Ekstraklasa la squadra giallorossa non è riuscita ad andare oltre l’1‑1 in casa contro il Radomiak Radom. La formazione polacca è stata sorpresa in apertura di ripresa dal gol ospite, firmato dal capitano (nonché, curiosamente, ex viola) Rafal Wolski. Lo Jagiellonia ha reagito prontamente: dopo pochi minuti Imaz ha riportato in parità il risultato, con un tiro ben piazzato che ha superato il portiere ma poi non è riuscita a sfruttarla per strappare il successo.
Nonostante il pareggio, la squadra di Białystok mantiene comunque la vetta della classifica con un margine di 3 punti (e una gara da recuperare) sulle dirette inseguitrici.
