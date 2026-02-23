Siemieniec mastica amaro e pensa ai viola: "Vicini alla perfezione: ora Firenze"

Alla luce del pareggio casalingo arrivato ieri contro il Radomiak Radom (1-1 con rete degli ospiti siglata dall'ex viola Rafal Wolski), il tecnico dello Jagiellonia Adrian Siemieniec ha parlato così, proiettandosi anche sul ritorno di Conference League di giovedì prossimo contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto un'ottima partita (ieri, ndr), ma ci è mancata la concentrazione per evitare di subire gol e anche per segnarne più di uno per vincere. È difficile non parlare delle circostanze” le parole riportate da sportowefakty.pl. "Ma non si può dire che non abbiamo giocato bene: ci è mancato il controllo, non siamo stati costanti.

Siamo stati a un passo dalla perfezione ma il campionato è difficile, abbiamo ottenuto un punto dopo una partita aperta e movimentata. Non c'è stato un momento di noia. Adesso ci aspetta il ritorno a Firenze e poi ospiteremo il Legia".