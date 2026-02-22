Pisa, ecco i convocati: out Stengs. Recupera Semper ma andrà in panchina
Lo staff tecnico del Pisa guidato da Oscar Hiljemark ha ufficializzato la lista dei calciatori a disposizione per la gara di domani contro la Fiorentina, in programma domani (ore 18.30) allo stadio Franchi. Come riporta il sito Sestaportanews, nonostante la presenza del portiere Semper, tra i pali domani nel derby ci sarà di nuovo il terzo portiere nerazzurro Nicholas. Out invece l'infortunato Stengs.
# 1 – Adrian SEMPER
# 2 – Rosen BOZHINOV
# 3 – Samuele ANGORI
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 6 – Marius MARIN
# 7 – Mehdi LERIS
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO
# 15 – Idrissa TOURE’
# 17 – Rafiu DUROSINMI
# 19 – Samuel ILING-JUNIOR
# 20 – Michel AEBISCHER
# 26 – Francesco COPPOLA
# 32 – Stefano MOREO
# 33 – Arturo CALABRESI
# 34 – Tommaso GUIZZO
# 35 – Felipe LOYOLA
# 36 – Gabriele PICCININI
# 39 – Raul ALBIOL
# 81 – Filip STOJILKOVIC
# 99 – Lucas LORRAN
