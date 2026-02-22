Swiecicki sui viola: "Qualità e risorse economiche fanno sempre la differenza"

Dopo la netta vittoria della Fiorentina per 3-0 ai danni dello Jagiellonia con le reti di Ranieri, Madragora e Piccoli, in Polonia il giornalista di Eleven Sports, Mateusz Swiecicki, ha parlato così dei viola: "Nel calcio sono qualità e risorse economiche a fare quasi sempre la differenza. Non c’è motivo di prendersela se la squadra più blasonata, con maggior disponibilità finanziaria e una rosa superiore, porta a casa la vittoria: fa parte delle dinamiche di questo sport. Ciò non toglie che lo Jagiellonia ci abbia fatto vivere grandi emozioni nelle competizioni europee".