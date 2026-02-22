Swiecicki sui viola: "Qualità e risorse economiche fanno sempre la differenza"
Dopo la netta vittoria della Fiorentina per 3-0 ai danni dello Jagiellonia con le reti di Ranieri, Madragora e Piccoli, in Polonia il giornalista di Eleven Sports, Mateusz Swiecicki, ha parlato così dei viola: "Nel calcio sono qualità e risorse economiche a fare quasi sempre la differenza. Non c’è motivo di prendersela se la squadra più blasonata, con maggior disponibilità finanziaria e una rosa superiore, porta a casa la vittoria: fa parte delle dinamiche di questo sport. Ciò non toglie che lo Jagiellonia ci abbia fatto vivere grandi emozioni nelle competizioni europee".
Pubblicità
Avversari
Como e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsidi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Como e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurri
Luca CalamaiLa rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com