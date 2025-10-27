Tegola Napoli: per De Bruyne lesione di alto grado del bicipite femorale
Tegola Kevin De Bruyne in casa Napoli. Di seguito il report medico diramato dalla squadra partenopea dopo i controlli clinici di questa mattina: "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
Le prime stime sui tempi di recupero riferiscono di uno stop di circa quattro mesi. Un duro per colpo per mister Antonio Conte e per tutti i tifosi napoletani.
