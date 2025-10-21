Rapid Vienna, il tecnico Stoger: "Siamo in forte calo, è dura uscirne"

Peter Stoger, allenatore del Rapid Vienna, ha parlato a krone.at del momento difficile vissuto dalla sua squadra, che ha perso le ultime quattro partite palesando carenze di gioco e problemi di coordinamento della squadra: "Contro il Lask tutti erano al limite in termini di corsa e abilità di combattimento di base. Siamo in calo. È una mia responsabilità, e risolveremo il problema. Eravamo celebrati come favoriti per il titolo.

Ho spesso sottolineato che non basta nemmeno la metà della velocità; ora è difficile uscirne. Se si tratta solo di parole, dobbiamo tirare la corda. In realtà si tratta delle basi; se non arrivano dai ragazzi che riteniamo abbiano le qualità, altri si faranno avanti. Sono quelli di cui abbiamo bisogno per vincere".