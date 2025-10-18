Sky, problema muscolare per Loftus-Cheek: salta anche lui la Fiorentina?

Altra tegola per il Milan di Massimiliano Allegri. Secondo quanto racconta Sky infatti c’è stato un problema oggi in allenamento anche per Loftus Cheek. Il giocatore ha accusato un problema in allenamento, un affaticamento muscolare. Domani farà un provino e, se non dovesse farcela, giocherà Saelemaekers trequartista con Athekame a destra.