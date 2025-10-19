Qui Milan, Saelemaekers ce la fa: prima da titolare per Leao e Ricci

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto riguardo al probabile undici del Milan in vista della sfida di questa sera contro contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri dovrà far fronte ad una grossa emergenza visto che sia Pulisic che Rabiot saranno out fino al rientro dalla prossima sosta e sono acciaccati anche Estupinan e Nkunku. L'unica buona notizia per i rossoneri riguarda Saelemaekers che dopo il problema muscolare subito in Belgio-Macedonia del Nord di dieci giorni fa, si è allenato regolarmente con i compagni per due sedute di fila ed è, a tempo record, tornato regolarmente a disposizione. Riguardo al possibile undici il tecnico livornese non si discosterà dal modulo base del suo Milan, il 3-5-2, anche se ci sarà una variazione tattica.

Nelle due punte, per avere un'alternativa di peso in avanti da buttare dentro a gara in corso, ci sarà un centrocampista come Loftus-Cheek e non Gimenez. Il messicano partirà dalla panchina con Leao e appunto l'inglese in avanti. A proposito di Leao, per il portoghese sarà la prima da titolare in campionato. Stesso discorso anche per Ricci che sfrutterà l'assenza di Rabiot e l'avanzamento di Loftus-Cheek per scendere in campo per la prima volta dal primo minuto accanto a Modric e Fofana. Sugli esterni ci saranno Bartesaghi, al posto di Estupinan, e Saelemaekers mentre dietro spazio al terzetto composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic.