Rapid Vienna in crisi, il ds Katzer verso i viola: "Loro favoriti ma noi saremo competitivi"

Markus Katzer, direttore sportivo del Rapid Vienna, ha parlato dopo il ko subito contro il LASK in campionato rispondendo anche a una domanda sulla Conference League e il prossimo incontro con i viola di Stefano Pioli: "La Fiorentina ha una squadra davvero forte ed è sicuramente la favorita. Ma credo che saremo sicuramente competitivi nel nostro stadio con i tifosi al nostro fianco".

Un auspicio, quello della presenza dei tifosi di casa, che è già una realtà visto che, secondo il sito del Kronen Zeitung, sono attesi circa 27mila spettatori all'Allianz Stadion di Vienna per quello che, a tutti gli effetti, per il calcio austriaco viene considerato un big match a livello internazionale. Mentre la Fiorentina non vince dalla gara di Conference contro il Sigma Olomouc del 2 ottobre, il Rapid Vienna non ottiene un successo dalla partita di Coppa d'Austria contro il modesto Oberwart per 2-1, lo scorso 17 settembre.

Rispondendo invece alle critiche in merito al risicato numero di giocatori austriaci presenti in rosa, il direttore sportivo del Rapid ha commentato: "Il mio compito non è quello di far giocare il maggior numero di austriaci ma quello di vincere qualcosa e di giocare sempre a livello internazionale, oltre che ottenere il massimo dal mercato in uscita. I giocatori austriaci non possiamo crearli dal nulla, possiamo schierare solo quelli che ci permettono di avere successo".