Milan pieno di assenze, la probabile di Allegri: c'è Leao davanti con Gimenez

Massimiliano Allegri dovrà inventarsi un nuovo Milan per sfidare domani sera la Fiorentina. Tra infortunati e acciaccati, come riporta TMW, si contano i nomi dei titolarissimi Adrien Rabiot (fuori un mese per una lesione al soleo), Christian Pulisic (tre settimane di stop per la lesione al bicipite femorale) e Pervis Estupinan (distorsione alla caviglia), i quali si vanno ad aggiungere al lungodegente Ardon Jashari. Contro la Fiorentina, dunque, il tecnico rossonero dovrà schierare una formazione rivisitata rispetto a quello che molto bene ha fatto in questo inizio di stagione, sperando almeno nel recupero del belga.

La retroguardia è l’unico reparto che resta intatto: Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo, rispetto al quintetto titolare, restano solo Modric e Fofana, poi sarà dato spazio a Saelemaekers a destra (se non dovesse farcela pronto Athekame), Bartesaghi a sinistra, e Loftus-Cheek al posto di Rabiot. Davanti, senza Pulisic, è il momento di rilanciare Leao dal primo minuto assieme a Santiago Gimenez, anche perché Nkunku deve fare i conti con un pestone subito in nazionale e no è al meglio.