Milan, Loftus Cheek non sarà neanche in panchina: davanti Saelemaekers
Questa sera a San Siro la Fiorentina affronterà il Milan per il posticipo domenicale della settima giornata di campionato. Se lato viola le notizie riguardo al problema alla caviglia di Kean sono confortanti con il centravanti gigliato che dovrebbe partire dal primo minuto, in casa Milan invece arrivano aggiornamenti negativi riguardo alle condizioni di Loftus Cheek. Il centrocampista inglese, che ieri aveva subito un problema muscolare in allenamento, non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e non andrà neanche in panchina. Al suo posto in avanti, in coppia con Leao, dovrebbe giocare Saelemaekers con il giovane Athekame largo a destra.
Loftus Cheek va a così ad aggiungersi alla lunga lista di infortunati dei rossoneri che per questo match, oltre al lungo degente Jashari, dovranno fare a meno anche di Estupinan, Pulisic, Nkunku e Rabiot.
