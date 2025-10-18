Recupero record per Saelemaekers: ieri in gruppo, coi viola può partire titolare

Non è un Milan nelle migliori condizioni possibili, quello che si prepara alla sfida contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri farà i conti con diverse assenze, ma tra queste potrebbe non esserci quella di Alexis Saelemaekers.

Come scrive il Corriere dello Sport, l'ex Bologna è rientrato in tempi record dopo il problema al flessore della coscia destra accusato con la nazionale belga e ieri ha partecipato contro ogni pronostico all'allenamento con i compagni: se anche la rifinitura odierna confermerà le buone sensazioni, il numero 56 si terrà stretto il posto da titolare da esterno destro; in alternativa è pronto ad esordire dal primo minuto Zachary Athekame, fresco di promozione nella nazionale maggiore svizzera dopo aver disputato la prima partita dell'ultima sosta con l'Under 21.