Qui Inter, ballottaggio Sucic-Zielinski in mezzo: davanti più Esposito di Bonny

vedi letture

La Nazione oggi in edicola si concentra sul clima che si respira in casa nerazzurra dopo l'incidente, avvenuto ieri mattina nei pressi di Appiano Gentile che ha coinvolto il portiere dell'Inter Martinez. L'ex Genoa ha investito ed ucciso un uomo di 82 anni i seduto su una sedia a rotelle. Josep Martinez è stato indagato per omicidio stradale colposo, ieri, sconvolto, non si è allenato e non è ovviamente stato convocato per la sfida in programma questa sera contro la Fiorentina. Sfida che, dopo il ko di Napoli, significa tantissimo in termini di punti per l'Inter.

A livello di formazione Chivu dovrebbe confermare grosso modo il blocco dei titolari anche se con qualche variazione. In difesa, davanti a Sommer, confermato il trio formato da Akanji, Acerbi e Bastoni. In mediana l'infortunio di Mkhitaryan potrebbe offrire un' opportunità a Sucic. Il croato però è in ballottaggio con l'ex Napoli Zielinski. Confermati poi Barella e Çhalanoglu. Sulle corsie esterne ancora Dumfries e Dimarco mentre in avanti, accanto a Lautaro, è apertissimo il ballottaggio tra Esposito e Bonny. Al momento però il classe 2005 sembra in vantaggio sul francese.