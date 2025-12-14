Problema grave a centrocampo, ora un'inversione brutale: il CorFio su Fiorentina-Verona

Guai a illudersi e considerare la vittoria contro la Dinamo Kiev come la ripartenza in una stagione dannata. È solo una goccia in mezzo al mare. L’esame da dentro o fuori, il primo dei tanti, è questo pomeriggio con il Verona: ultima contro penultima. Inizia così l'articolo del Corriere Fiorentino, oggi in edicola, proiettato sui viola e lo scontro diretto di oggi al Franchi: una sfida tra disperati, prosegue il quotidiano locale, aggiungendo che solo sabato scorso i gialloblu battevano l’Atalanta mentre la Fiorentina si avvitava su stessa. Per cominciare davvero la lotta serve un segnale di vita.

Oggi sarà più difficile, dicembre è il mese della verità, cominciato malissimo in Emilia. Speriamo che gli interpreti viola sappiano cambiare la storia. Per farlo serve una squadra. Serve un’inversione di tendenza brutale. I miglioramenti visti in Coppa non sono sufficienti per il campionato. Il problema grave è il centrocampo e soprattutto il regista: sia Fagioli sia Nicolussi Caviglia non sono in questo momento una soluzione - si legge -. Vanoli dovrebbe studiare qualcosa di diverso anche se non è facile. La speranza è Kean nel cuore dell’attacco. Nessuna tra le squadre che lottano per rimanere in serie A ha un centravanti del suo valore. Ora deve cominciare a dimostrarlo. Il gol contro la Dinamo speriamo sia stata la scintilla. Moise lotta sempre ma deve essere più lucido, più freddo, più generoso. Poi confidiamo nei progressi di Dodò, nell’attenzione dei difensori, nella svolta di Gudmundsson. Segnali di crescita da confermare e potenziare. Basta non illudersi e il riferimento non è ai tifosi. La squadra deve giocare con l’umiltà degli ultimi e pareggiare l’aggressività del Verona. Solo così può sperare di mettere a frutto la sua maggiore qualità tecnica. La testa oggi conta più delle gambe - chiosa il giornale -.