Di Livio sicuro: "La Fiorentina si salverà. Ma i giocatori siano prima uomini"

Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, è stato interpellato Angelo Di Livio. L'ex difensore viola ha tracciato un confronto tra la delicata stagione attuale e quella della retrocessione del 2001/02, culminata col fallimento della Fiorentina. Ci sono davvero delle analogie? "Solo nella differenza tra potenzialità e rendimento", risponde il Soldatino. Che poi prosegue: "Ma stavolta la Fiorentina riuscirà a salvarsi. Noi impiegammo troppo tempo a renderci conto del rischio. Adesso mi sembra che ci sia la percezione esatta del problema. E poi ai miei tempi c'era un grande problema societario, ora il club è solido".

E come se ne esce? Risponde Di Livio: "Innanzitutto battendo il Verona, e poi concentrandosi su una partita alla volta, senza fare tabelle o proclami, Bisogna coprirsi meglio e sfruttare il potenziale davanti. Il giocatore conta meno dell'uomo: non devi nasconderti, non devi aver paura. I tifosi faranno la loro parte, so quanto spinge Firenze. E ripeto: la Fiorentina si salverà".