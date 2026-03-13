Qui Cremoense: ecco com'è andato il primo giorno di ritiro di Nicola

Qui Cremoense: ecco com'è andato il primo giorno di ritiro di NicolaFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:00Avversari
di Redazione FV

Non c'è soltanto la Fiorentina in ritiro. Per preparare lo spareggio salvezza contro i viola. anche la Cremonese ha raggiunto il ritiro di Torre Boldone nella serata di ieri, oggi i grigiorossi hanno svolto una doppia seduta di allenamento in vista della delicatissima sfida con la Fiorentina in programma lunedì alle 20.45 allo Zini di Cremona, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

La mattinata ha visto la squadra scendere in campo alle ore 10 per dedicarsi al lavoro tattico e, successivamente, concentrarsi su una serie di esercitazioni dedicate alle palle inattive. Nel pomeriggio, al termine dell’attivazione fisica, spazio al lavoro sul possesso palla prima della partita conclusiva. Questo fa sapere il club grigiorosso.