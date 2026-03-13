Qui Cremoense: ecco com'è andato il primo giorno di ritiro di Nicola
FirenzeViola.it
Non c'è soltanto la Fiorentina in ritiro. Per preparare lo spareggio salvezza contro i viola. anche la Cremonese ha raggiunto il ritiro di Torre Boldone nella serata di ieri, oggi i grigiorossi hanno svolto una doppia seduta di allenamento in vista della delicatissima sfida con la Fiorentina in programma lunedì alle 20.45 allo Zini di Cremona, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.
La mattinata ha visto la squadra scendere in campo alle ore 10 per dedicarsi al lavoro tattico e, successivamente, concentrarsi su una serie di esercitazioni dedicate alle palle inattive. Nel pomeriggio, al termine dell’attivazione fisica, spazio al lavoro sul possesso palla prima della partita conclusiva. Questo fa sapere il club grigiorosso.
Pubblicità
Avversari
Una vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al paridi Luca Calamai
Le più lette
1 Una vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
Copertina
FirenzeViolaVerso Cremonese-Fiorentina, il possibile undici viola: incertezza Kean, ballottaggio a centrocampo
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovani
Angelo GiorgettiKean in tribuna, gli spareggi mondiali dell’Italia: quella nebbia intorno a Moise. Spenta e distante, la Fiorentina è l’opposto di Firenze (e nessuno sa intervenire). Paratici sta valutando tutti i settori, a fine stagione la verità…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com