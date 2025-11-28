Qui Atalanta, oggi pomeriggio la ripresa: occhi su Scalvini e Kolasinac

Qui Atalanta, oggi pomeriggio la ripresa: occhi su Scalvini e Kolasinac
Redazione FV

Dopo la netta vittoria sull’Eintracht in Champions, ieri l’Atalanta ha potuto godere di un giorno di riposo. Oggi pomeriggio è fissata la ripresa a Zingonia. Domani è già tempo di rifinitura della vigilia della delicata gara con la Fiorentina (in programma domenica alle 18 alla New Balance Arena, arbitra Marcenaro di Genova), ma mister Palladino ha scelto di non parlare in conferenza. Intanto, mentre le condizioni di Scalvini vengono monitorate giorno per giorno dopo il risentimento muscolare all’adduttore destro, Kolasinac si è ripreso il posto in retroguardia.

Il bosniaco, rientrato a oltre sette mesi dal grave infortunio al crociato, è un punto di riferimento nella sinistra della retroguardia nerazzurra e potrebbe giocare domenica coi viola.