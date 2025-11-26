Aek Atene, club greco multato dalla Uefa per l'utilizzo di laser da parte dei tifosi
Secondo quanto riportato dal sito Aek24hours.info, l'organo disciplinare UEFA ha imposto una multa all'Aek per le partite casalinghe della seconda e terza giornata della fase di campionato della Conference League giocate rispettivamente contro Aberdeen e Shamrock Rovers. Il presidente del club dovrà pagare un totale di 32.000 euro, soprattutto per via dei dispositivi laser che i tifosi hanno puntato contro i giocatori avversari.
Per questo motivo è stata corrisposta una multa di 16.000 euro nella partita contro l'Aberdeen e di 18.000 euro nella partita contro lo Shamrock Rovers. Nella partita contro gli irlandesi è stata poi applicata anche una multa di 8.000 euro per le uscite bloccate.
