Aek Atene, club greco multato dalla Uefa per l'utilizzo di laser da parte dei tifosi

Aek Atene, club greco multato dalla Uefa per l'utilizzo di laser da parte dei tifosi
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Oggi alle 15:09Avversari
di Redazione FV

Secondo quanto riportato dal sito Aek24hours.info, l'organo disciplinare UEFA ha imposto una multa all'Aek per le partite casalinghe della seconda e terza giornata della fase di campionato della Conference League giocate rispettivamente contro Aberdeen e Shamrock Rovers. Il presidente del club dovrà pagare un totale di 32.000 euro, soprattutto per via dei dispositivi laser che i tifosi hanno puntato contro i giocatori avversari.

Per questo motivo è stata corrisposta una multa di 16.000 euro nella partita contro l'Aberdeen e di 18.000 euro nella partita contro lo Shamrock Rovers. Nella partita contro gli irlandesi è stata poi applicata anche una multa di 8.000 euro per le uscite bloccate.