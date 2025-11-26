Dagli inviati
Riecco Jovic al Franchi. AEK in campo per la rifinitura: le immagini
Si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura dell'AEK Atene, in vista del match di domani contro la Fiorentina per la quarta giornata della fase campionato di Conference League. I greci sono attualmente in campo al Franchi per testare il terreno di gioco dell'incontro di domani, effetuando così le ultime prove di formazione verso il match di domani sera. Presenti, soprattutto, l'ex di turno Luka Jovic e l'ex interista Joao Mario, nonostante non sarà della partita in quanto fuori dalla lista UEFA. Ecco le immagini degli avversari dei viola, raccolte dal nostro inviato al Franchi:
Pubblicità
Avversari
Il rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenzedi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Il rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
Copertina
FirenzeViolaTifosi greci già in città, rafforzato l'ordine pubblico e meeting point domani. Oltre 10mila i viola
Angelo GiorgettiLa penitenza dell’umiltà e i lanci lunghi per Kean: perché l'egoismo del più forte è una risorsa (se Vanoli la gestirà bene). Fagioli deve giocare. La Conference è un intralcio, la priorità è salvare la pelle
Mario TeneraniCalmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesa
Tommaso LoretoUn (altro) punto e un’altra sconfitta scongiurata, la cura Vanoli regala i primi frutti. Di questi tempi tocca accontentarsi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com