Riecco Jovic al Franchi. AEK in campo per la rifinitura: le immagini

fonte dal Franchi, Alessandro Di Nardo

Si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura dell'AEK Atene, in vista del match di domani contro la Fiorentina per la quarta giornata della fase campionato di Conference League. I greci sono attualmente in campo al Franchi per testare il terreno di gioco dell'incontro di domani, effetuando così le ultime prove di formazione verso il match di domani sera. Presenti, soprattutto, l'ex di turno Luka Jovic e l'ex interista Joao Mario, nonostante non sarà della partita in quanto fuori dalla lista UEFA. Ecco le immagini degli avversari dei viola, raccolte dal nostro inviato al Franchi: