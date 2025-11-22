Locatelli: "Giocare a Firenze è sempre difficile. I viola non meritano l'ultimo posto"

Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juventus, ha parlato a Dazn nell'immediato pre partita della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Quello di Firenze è sempre un campo difficile, la Fiorentina è un avversario forte la cui classifica non rispecchia il valore della rosa. Noi però pensiamo a noi e cerchiamo di portare a casa la vittoria".