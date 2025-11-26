Atalanta, Palladino: “Serata da sogno, ora concentrati su domenica”

Così il tecnico dell'Atalanta. Raffaele Palladino, dopo il trionfo per 3-0 contro l'Eintracht Francoforte: "È stata una serata magica, voglio ringraziare la società per la fiducia e tutto il mio staff. Avevamo bisogno di una scintilla per dare una scossa soprattutto a livello mentale. Ora è importante rimanere umili e concreti sulla partita di domenica, che sarà cruciale. Non sono un mago, ho solo cercato di portare un po’ di entusiasmo”.