Spalletti sui cori a Vlahovic: "Basta usare gli stadi per cose che non hanno senso"

vedi letture

"Siamo stati troppo scolastici nel primo tempo, abbiamo fatto degli errori che non possiamo fare perché il nostro livello deve essere superiore. Dobbiamo alzare il livello di tutto, per venire su campi insidiosi come questo e vincere. Abbiamo trovato una squadra che è sotto livello rispetto alle sue qualità e con un allenatore che sa dare carica emotiva. Siamo stati scelti per fare di più, dobbiamo assolutamente alzare il nostro livello". Questo il commento a caldo di Luciano Spalletti, sul pareggio della sua Juventus al Franchi contro la Fiorentina.

Lo stesso allenatore bianconero, poi, si sofferma sulla gara di Vlahovic: "Dusan ha un carattere di quelli che più gli vanno addosso e più reagisce in maniera corretta e positiva. Da un punto di vista sociale, dobbiamo farla finita di usare gli stadi per cose che non hanno senso. Andiamo ad imbruttire lo sport più bello del mondo, dobbiamo assolutamente migliorare anche in questo".