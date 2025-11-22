Chiellini ricorda: "So cosa significa Fiorentina-Juventus per i tifosi viola"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn nel pre partita della sfida contro la Fiorentina: "Vivere queste partite da dirigente è diverso, ho giocato da entrambe le parti, ho segnato ai tempi della Fiorentina contro la Juventus, so cosa significa per i viola questo match. Sara una gara difficile. Spalletti? Da lui ci aspettiamo tanto, non gli chiediamo niente di nuovo rispetto a quello che sa fare. Sta dando il suo timbro, poi è sempre il campo a parlare.

Fiorentina? Conosco Vanoli e so cosa può dare alla squadra, noi però siamo qui per fare risultato. Capitolo rinnovi? State parlando tanto del futuro di Yildiz e Vlahovic, siamo contenti di Kenan, poi vedremo più avanti per il rinnovo. Sono due giocatori importanti, speriamo facciano quello che sanno fare meglio, ossia giocare a calcio".