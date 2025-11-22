Kalulu sulla prestazione della Juve: "Fatti troppi errori. Testa bassa e lavorare"
Dopo Fiorentina-Juventus, il difensore bianconero Pierre Kalulu ha parlato così su Dazn: "Partita molto difficile, abbiamo commesso troppi errori e non abbiamo potuto portare a casa la vittoria. Testa bassa e lavoriamo, dobbiamo alzare il nostro livello individuale: così si alza anche quello della squadra. Queste partite ci servono tanto".
Perché sbagliate così tanto? "Non è frutto del caso, siamo noi che siamo sul campo. Dobbiamo essere concentrati su ogni palla, allora andrà meglio".
