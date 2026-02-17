Pisa, Iling-Junior si presenta: "Con la Fiorentina importante come tutte le altre"

vedi letture

Giornata di presentazioni anche in casa Pisa, dove a meno di una settimana dalla prossima sfida in Serie A contro la Fiorentina ha parlato Samuel Iling-Junior, neo acquisto nerazzurro. Queste le sue parole riportate da TMW: Negli ultimi due anni ho ricoperto tanti ruoli diversi, quindi ormai so che nel calcio può cambiare tutto da un momento all’altro. Venerdì sono entrato praticamente da sotto‑punta, molto avanzato, e sì, posso fare anche l’esterno sinistro, il ruolo che ha interpretato Angori. Sono arrivato per giocare da quinto, possiamo dirlo, ma poi sono entrato da sotto‑punta: questi due ruoli sulla sinistra li ho fatti per tutta la mia carriera, quindi posso adattarmi senza problemi. Se serve alla squadra, per me è la cosa più importante".

Com'è andata la trattativa? "Ne avevamo parlato un po’ prima e abbiamo visto che c’era l’opportunità di fare questo trasferimento. Per me era una scelta naturale: conosco bene il campionato italiano, mi piace giocare qui e ho sentito subito che Pisa poteva essere il posto giusto. Ho visto l’ambizione del club e la possibilità concreta di raggiungere la salvezza. È su questo che dobbiamo restare concentrati: testa bassa e lavoro quotidiano. Questa è la cosa più importante".

Quanto è importante la partita con la Fiorentina? "Lo sappiamo, è una partita importante, ma in realtà lo sono tutte. Abbiamo ancora tante gare davanti e possiamo fare molti punti. Ogni occasione va sfruttata, perché ogni punto può accorciare la distanza e darci la consapevolezza che possiamo farcela. Dobbiamo restare concentrati giorno dopo giorno, capire che abbiamo le qualità per raggiungere l’obiettivo e continuare a lavorare con la testa giusta ".