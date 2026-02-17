Pisa, Iling-Junior si presenta: "Con la Fiorentina importante come tutte le altre"

Pisa, Iling-Junior si presenta: "Con la Fiorentina importante come tutte le altre"
Redazione FV

Giornata di presentazioni anche in casa Pisa, dove a meno di una settimana dalla prossima sfida in Serie A contro la Fiorentina ha parlato Samuel Iling-Junior, neo acquisto nerazzurro. Queste le sue parole riportate da TMWNegli ultimi due anni ho ricoperto tanti ruoli diversi, quindi ormai so che nel calcio può cambiare tutto da un momento all’altro. Venerdì sono entrato praticamente da sotto‑punta, molto avanzato, e sì, posso fare anche l’esterno sinistro, il ruolo che ha interpretato Angori. Sono arrivato per giocare da quinto, possiamo dirlo, ma poi sono entrato da sotto‑punta: questi due ruoli sulla sinistra li ho fatti per tutta la mia carriera, quindi posso adattarmi senza problemi. Se serve alla squadra, per me è la cosa più importante".

Com'è andata la trattativa? "Ne avevamo parlato un po’ prima e abbiamo visto che c’era l’opportunità di fare questo trasferimento. Per me era una scelta naturale: conosco bene il campionato italiano, mi piace giocare qui e ho sentito subito che Pisa poteva essere il posto giusto. Ho visto l’ambizione del club e la possibilità concreta di raggiungere la salvezza. È su questo che dobbiamo restare concentrati: testa bassa e lavoro quotidiano. Questa è la cosa più importante".

Quanto è importante la partita con la Fiorentina? "Lo sappiamo, è una partita importante, ma in realtà lo sono tutte. Abbiamo ancora tante gare davanti e possiamo fare molti punti. Ogni occasione va sfruttata, perché ogni punto può accorciare la distanza e darci la consapevolezza che possiamo farcela. Dobbiamo restare concentrati giorno dopo giorno, capire che abbiamo le qualità per raggiungere l’obiettivo e continuare a lavorare con la testa giusta ".