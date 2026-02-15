Qui Pisa, Scuffet out anche contro i viola. Ma anche Semper non è al 100%

Il Pisa sta preparando la trasferta con la Fiorentina con un dubbio pesante tra i pali. Scuffet infatti non recupererà: l’infortunio non sembra leggerissimo e il timore, dentro l’ambiente, è quello di un possibile strappo muscolare. Una prospettiva che cambierebbe i tempi di recupero, perché uno stop del genere rischia di portarsi dietro settimane e non giorni. Per ora la società non entra nel dettaglio.

La priorità diventa Semper. Il portiere sta lavorando per tornare disponibile dopo il problema al ginocchio che lo ha condizionato nelle ultime settimane. Lo staff medico proverà a rimetterlo in piedi. Se Semper darà garanzie, giocherà lui. In caso contrario, toccherà ancora a Nicolas. Il brasiliano, chiamato all’improvviso contro il Milan, ha risposto con serietà e senza scomporsi. Lo riporta Sestaportanews.com.